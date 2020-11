Georgia-Usa: premier Gakharia, visita Pompeo conferma importanza partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti dovrebbero capire che questa non è solo la visita del segretario di Stato di un nostro partner strategico, ma di un amico della Georgia e faremo del nostro meglio per approfondire questa partnership strategica già di alto livello con gli Stati Uniti”, ha detto Gakharia. “Nonostante il Covid, la pandemia globale, nonostante tutte le sfide che dobbiamo affrontare, ora dobbiamo concentrarci completamente sulla preparazione di questa visita", ha detto Gakharia. Pompeo sarà in visita di due giorni in Georgia il 17 novembre nell’ambito del tour che lo vedrà prima fare tappa in Francia, Turchia, e successivamente in Israele, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita. (Rum)