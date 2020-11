Cesena: connesse prime 100 mila unità immobiliari a rete Ftth di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete a banda ultra larga di Open Fiber corre lungo le strade di Cesena, importante polo agricolo e industriale della Romagna e culla della Biblioteca Malatestiana: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 10mila unità immobiliari incluse nel progetto in corso nel territorio comunale, che possono da oggi beneficiare di servizi innovativi che sfruttano l’elevata velocità e la bassa latenza della nuova connessione ultraveloce. Le case e gli uffici già collegati di una parte del centro storico e della prima periferia, verso Ponte Abadesse e dei quartieri Fiorenzuola e Cervese sud, possono quindi già rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web con prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. (segue) (com)