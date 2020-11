Cesena: connesse prime 100 mila unità immobiliari a rete Ftth di Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi – commenta il sindaco Enzo Lattuca – raggiungiamo una prima tappa fondamentale di un percorso avviato lo scorso anno e che prevede il collegamento di circa 34 mila unità immobiliari della città attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), la tecnologia più all’avanguardia presente sul mercato, di circa 565 chilometri, che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Il progetto di Open Fiber ha lo scopo di rendere la nostra città sempre più connessa. Quando pensiamo a una connessione veloce non possiamo non fare riferimento al quotidiano lavoro svolto dalle imprese del nostro territorio ma anche a tutti i lavoratori che, dall’inizio dell’anno, lavorano da casa e tutti quegli studenti che seguono le lezioni a distanza. Inoltre, in questo modo, accelerando il processo di digitalizzazione della nostra città, semplifichiamo e miglioriamo le relazioni fra i cesenati e i servizi della Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e Università incrementando la produttività e la competitività delle imprese”. (segue) (com)