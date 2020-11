Cesena: connesse prime 100 mila unità immobiliari a rete Ftth di Open Fiber (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avere una città più connessa inoltre significa renderla più sicura. Il piano per la stesura della fibra ottica – prosegue il sindaco – coinvolge anche il progetto della Rete Man (Metropolitan Area Network), avviato dal Comune per lo sviluppo di servizi innovativi, primo fra tutto quello della videosorveglianza. Così, all’interno della convenzione, è stato previsto che Open Fiber conceda a titolo gratuito al Comune 50 connessioni in fibra, destinate a scuole comunali e uffici comunali. Questo permetterà al Comune di Cesena di limitare i lavori di scavo e posa relativi al suo progetto e di risparmiare sui costi”. L’investimento a carico di Open Fiber nella città di Cesena ammonta a 13 milioni di euro. (segue) (com)