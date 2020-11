Cesena: connesse prime 100 mila unità immobiliari a rete Ftth di Open Fiber (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa infrastruttura è un asset strategico per la crescita dei territori urbani – sottolinea Marco Martucci, responsabile Network & Operations Area Nord Est –, siamo molto soddisfatti che la collaborazione con il Comune stia dando un importante impulso al piano di copertura in corso in città. Gli interventi sono eseguiti infatti in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, con cui abbiamo siglato una convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete. Specialmente gli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 hanno più che mai reso evidente la validità del modello di sviluppo proposto da Open Fiber e l’efficienza dell’Ftth, che consente, ad esempio, ai lavoratori di poter tranquillamente operare in smart working e agli studenti di utilizzare senza problemi le piattaforme della didattica a distanza. Ma le opportunità si estendono ad altre numerose applicazioni, che potranno rendere Cesena una moderna Smart City dotata di una rete a prova di futuro”. (segue) (com)