Cesena: connesse prime 100 mila unità immobiliari a rete Ftth di Open Fiber (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. Acantho, Sky, Spadhausen, Tiscali, Vodafone, Windtre e Zinca sono le aziende che per prime hanno avviato la commercializzazione dei servizi su fibra ultraveloce per il comune di Cesena. Nei prossimi mesi altri partner si aggiungeranno al bouquet degli operatori che erogano i servizi sfruttando la rete a banda ultra larga di Open Fiber. (com)