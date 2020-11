Tunisia: Corte dei conti, finanziamenti campagna elettorale 2019 segnati da irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale in Tunisia per le elezioni legislative e presidenziali del 2019 è stata macchiata da violazioni relative ai bilanci dei candidati, ai finanziamenti e alle spese dei partiti politici. Lo ha detto Fadhila Gargouri, presidente della Corte dei conti, in una conferenza stampa tenuta ieri a Tunisi per presentare il rapporto generale sul controllo del finanziamento delle campagne delle elezioni presidenziali anticipate e delle elezioni legislative del 2019, il rapporto di controllo sul bilancio dei partiti politici, nonché la 24ma relazione della Corte disciplinare finanziaria (2012-2019). Il magistrato ha sottolineato che i candidati o le liste di candidati, che hanno commesso tali violazioni, saranno privati, in tutto o in parte, del contributo pubblico legato al rimborso delle spese elettorali. La Gargouri ha affermato che 347 liste per le elezioni legislative e otto candidati alla presidenza non hanno presentato il proprio bilancio, violando così il principio di trasparenza finanziaria sancito dalla legge elettorale. In questo contesto, il magistrato ha rilevato che tali reati sono punibili con le “sanzioni previste dal codice elettorale”, incluse multe. (segue) (Tut)