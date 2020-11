Tunisia: Corte dei conti, finanziamenti campagna elettorale 2019 segnati da irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne le elezioni presidenziali, la presidente della Corte dei conti tunisina ha citato l'esempio del candidato Hatem Boulabiar che aveva depositato un bilancio senza risorse o spese, pur dichiarando ai media che il costo delle attività organizzate nell'ambito della sua campagna elettorale aveva superato i 308 mila euro. "I bilanci di alcuni candidati non sono stati accompagnati da un elenco di eventi organizzati. Altri addirittura non hanno dichiarato alcuna attività o spesa", ha aggiunto. La relazione della Corte dei conti rileva altre violazioni "più gravi", citando in particolare il ricorso alla conclusione di contratti con società estere e social network, in particolare Facebook. (segue) (Tut)