Tunisia: Corte dei conti, finanziamenti campagna elettorale 2019 segnati da irregolarità (3)

- Il magistrato tunisino ha richiamato l'attenzione su un contratto di assistenza e consulenza concluso il 19 agosto 2019 tra il candidato Nabil Karoui e un'agenzia di marketing con sede oltreconfine. “Il valore del contratto ammonta a 880 mila euro”, ha precisato il magistrato. “Stesso discorso per il movimento Ennahda che ha stipulato un contratto con un'agenzia di pubblicità. Questo contratto è in vigore dal 2014. Nel 2019 è stato concluso un emendamento per un valore di 57 mila euro”, ha aggiunto. La Gargouri ha osservato che le risorse stanziate per le elezioni presidenziale del 2019 sono aumentate del 160 per cento rispetto a quelle del 2014. Secondo la presidente della Corte dei conti, infine, fondi stanziati dai partiti politici per le elezioni legislative sono aumentati dell'87 per cento. (Tut)