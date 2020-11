Roma: Informagiovani, riprende il ciclo di seminari Let's Go per vivere e studiare all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio Informagiovani di Roma Capitale riprende il ciclo di seminari "Let's Go!", dedicato alle esperienze di formazione e lavoro all'estero. La fruizione è in modalità online e sarà possibile partecipare attraverso il collegamento, ad accesso libero, su piattaforma dedicata con possibilità di interazione tra utenti per domande e confronto. È quanto si apprende dal comunicato del comune di Roma. "Let's Go!" è il ciclo di seminari realizzati in collaborazione con le ambasciate in Italia e gli istituti di Cultura dei paesi stranieri, e ha l'obiettivo di fornire informazioni chiare, pratiche e certificate, presentando il sistema di istruzione universitario, le modalità di accesso e le possibilità di ottenere borse di studio, il tutto per poter affrontare in autonomia un'esperienza all'estero e sfruttare al meglio le proprie competenze. Oltre alla formazione vengono fornite informazioni utili anche su aspetti burocratici, come le iscrizioni a servizi locali per il lavoro o le procedure per richiedere eventuali visti di ingresso. Sono presentati inoltre i programmi speciali dedicati ai giovani italiani frutto di accordi tra i diversi governi. (segue) (Com)