Roma: Informagiovani, riprende il ciclo di seminari Let's Go per vivere e studiare all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti in programma di "Let's Go!" sono: Let's go Germany, giovedì 12 novembre; Let's go Iceland, giovedì 19 novembre; Let's go Switzerland, martedì 01 dicembre; Let's go Sweden, giovedì 17 dicembre. L'iniziativa è promossa dall'assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale e realizzato dal servizio Informagiovani di Roma Capitale, con l'organizzazione di Zètema progetto cultura. I programmi dei successivi appuntamenti sono in via di definizione e saranno disponibili sul sito e sui canali social ufficiali. "Gli strumenti messi a disposizione durante gli incontri del servizio Informagiovani di Roma Capitale rispecchiano le più aggiornate tematiche in tema di orientamento e professioni e forniscono un valido supporto per districarsi nelle difficili scelte di studio o nel vasto mondo della carriera professionale attraverso un confronto diretto con esperti del settore", commenta in una nota l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi Cittadini Daniele Frongia. (segue) (Com)