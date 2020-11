Roma: Informagiovani, riprende il ciclo di seminari Let's Go per vivere e studiare all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Let's Go! è ormai un appuntamento presente da anni nella programmazione del servizio e rappresenta uno strumento di grande aiuto per orientarsi nella decisione di trasferirsi all'estero e poter scegliere il Paese più adatto alle proprie esigenze - aggiunge -. Un'esperienza che valorizza innegabilmente sia a livello umano che professionale. Come sempre ringrazio gli uffici per l'impegno costante che in questi difficili mesi ha permesso la prosecuzione delle attività in modalità online, mantenendo la qualità del servizio e garantendo tematiche al passo con i mutamenti del mondo lavorativo", conclude Daniele Frongia. (Com)