Ue: von der Leyen, focus collegio commissari su contratto per vaccino e Unione della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi del collegio dei commissari Ue si concentrerà sull'autorizzazione del contratto con Biontech-Pfizer per garantire un vaccino anti Covid 19; su proposte per istituire un'Unione europea della salute; sulla prima strategia di parità dell'Ue per per persone Lgbtqi; su una nuova agenda per proteggere i consumatori. Lo ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)