Libano: Unicef, a 100 giorni da esplosione c'è ancora bisogno di sostegno

- Secondo l'ultimo rapporto dell'Unicef "Rising from Destruction. 100 days of Unicef's response to the Beirut explosions and the road ahead for children and families", i bambini e le famiglie colpiti dalle esplosioni che hanno travolto Beirut 100 giorni fa hanno ancora bisogno di supporto, fondamentale per ricostruire le loro vite. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unicef. Cruciale per questo supporto è fornire ai bambini e alle famiglie colpite un sostegno psicosociale che permetta loro di elaborare i traumi subiti durante e dopo le esplosioni. L'Unicef ha raggiunto più di 33.000 persone attraverso una serie di interventi, tra cui 7.200 bambini, genitori e persone che si occupano di assistenza primaria ai bambini attraverso spazi a misura di bambino nelle aree colpite e incontri tra coetanei. (segue) (Com)