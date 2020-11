Libano: Unicef, a 100 giorni da esplosione c'è ancora bisogno di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fornire ai bambini e ai genitori un sostegno psico-sociale è un passo fondamentale per aiutare le persone a ricostruire le loro vite distrutte", ha dichiarato Yukie Mokuo, rappresentante dell'Unicef per il Libano. "Mentre le cicatrici immediate cominciano a guarire, grazie agli straordinari sforzi sul campo, le ferite profonde - visibili e invisibili - dei bambini e delle famiglie di un Paese che sta vivendo molteplici emergenze richiederanno una solidarietà, un impegno e un sostegno continui". Tuttavia, visto il numero elevato di bambini, genitori e tutori che hanno ancora bisogno di sostegno, è necessario aumentare urgentemente i fondi per i programmi chiave, compresa la protezione dei bambini. (segue) (Com)