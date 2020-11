Libano: Unicef, a 100 giorni da esplosione c'è ancora bisogno di sostegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 100 giorni, l'Unicef e i partner hanno fornito a più di 7.200 bambini, genitori e persone che si occupano di assistenza primaria servizi per la salute mentale e di supporto psicosociale attraverso spazi a misura di bambino allestiti nelle aree colpite e incontri tra coetanei. Inoltre, hanno istituito un programma di trasferimento di denaro d'emergenza che sosterrà fino a 80.000 bambini e individui vulnerabili nel corso del prossimo mese. Hanno fornito a più di 22.000 bambini sotto i 5 anni di età integratori alimentari essenziali, tra cui vitamina A, biscotti ad alto contenuto energetico e cibo d'emergenza, ristabilito l'allacciamento alla rete idrica in 1.060 edifici, raggiungendo 20.765 persone in 4.080 famiglie, installato 4.882 serbatoi d'acqua, di cui 111 in tre ospedali fortemente colpiti a Karantina, Wardiya e Geitaoui, distribuito ai partner forniture umanitarie essenziali e aiuti per la protezione e l'igiene contro il Covid-19 per un valore di 3,7 milioni di dollari, con circa l'80 per cento dei rifornimenti acquistati in loco, a sostegno dell'economia libanese. (segue) (Com)