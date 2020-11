Libano: Unicef, a 100 giorni da esplosione c'è ancora bisogno di sostegno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono impegnati con i partner a sostenere la riabilitazione di 7 scuole e la fornitura di mobili e attrezzature per quasi 90 scuole. Coinvolto più di 1.800 giovani in una risposta a livello di comunità, incentrata sulla pulizia, sulla riabilitazione delle famiglie e sulla preparazione e distribuzione di pasti per le famiglie vulnerabili. Fornito a 7.500 ragazze e donne assorbenti igienici o mini kit per l'igiene, compresi gli articoli per la prevenzione contro il Covid-19 e orientamento sul percorso di riferimento per la violenza sessuale e di genere. "La risposta dell'Unicef negli ultimi 100 giorni è stata salvavita, rapida ed essenziale", ha dichiarato Mokuo. "Eppure, non possiamo riposare, e il nostro lavoro continua. Ricostruire Beirut e sollevare lo spirito del popolo libanese è un impegno a lungo termine. L'Unicef e i suoi partner hanno sostenuto migliaia di bambini e di famiglie colpite dall'esplosione, ma i bisogni rimangono acuti. Ringraziamo i nostri donatori - individui, governi, imprese - dal profondo del cuore. I loro sforzi e impegno ci aiutano a stare con i bambini, i giovani e le famiglie del Libano". (segue) (Com)