Libano: Unicef, a 100 giorni da esplosione c'è ancora bisogno di sostegno (5)

- L'Unicef ha ricevuto il 33 per cento dei 50 milioni di dollari necessari per rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Raggiungere un numero maggiore di bambini, giovani e famiglie richiederà un sostegno costante. Un aumento dei fondi consentirebbe all'Unicef di diventare ancora più efficace nell'affrontare alcune delle crescenti sfide di protezione dell'infanzia in tutto il Paese, tra cui il sostegno a un maggior numero di famiglie che non possono permettersi il costo dei servizi essenziali, il contributo alla ricostruzione di un maggior numero di scuole, il miglioramento dei sistemi idrici domestici nelle aree colpite e l'offerta di formazione e opportunità di lavoro a un maggior numero di giovani che lavorano alla ricostruzione della loro città. Hussein, di 12 anni, è un bambino che ha ricevuto questo tipo di sostegno. "Ho smesso di usare il colore sui disegni che faccio che mostrano la mia vita perché quel giorno tutto è cambiato. Dopo l'esplosione, il mio mondo non ha più colore. L'esplosione ha fatto scomparire tutti i colori della mia vita. Tutto è cambiato", ha detto Hussein, che vive nel quartiere di Karantina, uno dei più colpiti. Dieci settimane dopo, e dopo un continuo sostegno, la vita di Hussein e dei bambini come lui sta lentamente tornando a una parvenza di normalità. "Il colore è tornato di nuovo nella mia vita", dice. (Com)