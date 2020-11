Venezuela: Foro Penal, 52 prigionieri politici presentano problemi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa venezuelana Foro Penal denuncia che 52 dei 368 prigionieri politici in Venezuela sono malati o patiscono le conseguenze delle violenze e delle torture esercitate dalle forze di sicurezza. Il dato è emerso durante la presentazione del rapporto “Aggiornamento sullo stato di salute di 52 prigionieri politici in Venezuela”. Il presidente di Foro Penal, Alfredo Romero, e il vicepresidente, Gonzalo Himiob, hanno denunciato che questi detenuti presentano infermità che vanno da lievi a gravi e che varie sono il prodotto di una mancanza di cure mediche e dei maltrattamenti subiti in carcere. "Queste persone private della libertà sono ancora più vulnerabili all'epidemia di Covid-19”, ha denunciato l’Ong, secondo cui dei 368 prigionieri politici 344 sono uomini, 24 donne. Di loro 241 sono civili e 127 militari.(Vec)