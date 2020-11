Bologna: Piccinini (M5s), festa Sardine in piazza Maggiore è fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo e davanti alla prospettiva concreta di nuove chiusure per cercare di limitare l'avanzata dei contagi, la festa di compleanno delle Sardine in piazza Maggiore è da considerarsi assolutamente fuori luogo. Si tratta di un gesto da irresponsabili, non ci sono altre parole per definirla". È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, riguardo alla manifestazione delle Sardine prevista per sabato 14 novembre a Bologna in piazza Maggiore. "Tutti abbiamo visto le fotografie le strade delle nostre città prese d'assalto nello scorso fine settimana da migliaia di persone – aggiunge Piccinini – come se quelli che stiamo vivendo fossero dei normali giorni di shopping e passeggiate all'aria aperta. Immagini inaccettabili se accostate a quelle dei nostri ospedali sempre più in sofferenza per l'aumento vertiginoso dei contagi e che stanno spingendo sindaci e presidenti di Regione a mettere sul campo nuove limitazioni. Davanti a un contesto del genere, con l'Emilia-Romagna che si appresta a cambiare anche gradazione di colore per il rischio sempre più grande di avanzata del virus, solo chi è alla spasmodica ricerca della ribalta di tv e giornali potrebbe pensare di organizzare una manifestazione di piazza, seppur in un ipotetico rispetto del distanziamento sociale". (segue) (Ren)