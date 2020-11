Milano: Maran, buon lavoro a sviluppatori Scalo Romana e pieno sostegno per realizzarlo nei tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che questa mattina Fs ha annunciato di aver concluso la procedura di vendita dello scalo di Porta Romana a un fondo partecipato da Coima, Prada e Covivio per la cifra di 180 milioni, in un post su Facebook l'assessore a Urbanistica e Verde del Comune di Milano, Piefrancesco Maran, rivolge ai nuovi sviluppatori "l'augurio di buon lavoro e il pieno sostegno del Comune per realizzare nei tempi sia gli impegni per le Olimpiadi, sia l'intero scalo che rappresenterà senza dubbio una delle più grandi trasformazioni della città negli anni 20". Nello scalo di Porta Romana, che ospiterà il villaggio olimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 - ricorda Maran - "qualche settimana fa sono iniziati i lavori di smantellamento dei binari e strutture in vista della bonifica, che fan seguito all'avvio della ristrutturazione della stazione ferroviaria avviato quest'estate. Le regole dello scalo prevedono che almeno metà dell'area sia a parco e che il futuro villaggio olimpico dopo la manifestazione diventi uno studentato universitario, sono poi presenti altre volumetrie anche direzionali e sarà fatto un concorso per il masterplan e il parziale interramento dei binari". (Rem)