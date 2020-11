Ue: Confagricoltura, positiva intesa tra Parlamento e Consiglio per economia e imprese agricole italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per lo sviluppo rurale – evidenzia il presidente di Confagricoltura – sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi pari a 7,5 miliardi – nell'ambito del 'Next Generation EU'. Grazie all'iniziativa assunta dal Parlamento europeo, gli stanziamenti aggiuntivi, integrati con i cofinanziamenti a livello nazionale, potranno essere erogati nei prossimi due anni". "Le Regioni - continua Giansanti - saranno chiamate a svolgere un lavoro particolarmente impegnativo per utilizzare al meglio e tempestivamente i fondi messi a disposizione dal bilancio della Ue per un ammontare di 3 miliardi di euro nel biennio 2021-2022". "Se spesi bene e con una visione strategica, avremo la possibilità di superare le difficoltà poste dall'emergenza sanitaria e rilanciare la presenza dei nostri prodotti sul mercato interno e a livello internazionale". "Occorre sostenere in primo luogo gli investimenti per la digitalizzazione e per la diffusione delle innovazioni tecnologiche. Puntare sui giovani, sul rafforzamento delle filiere e sulla valorizzazione in chiave agricola delle aree interne", conclude il presidente di Confagricoltura. (Com)