Sanità: Usb Roma e Lazio, al San Giovanni nuovi assunti mandati senza formazione

- Dall'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma arrivano segnalazioni di criticità e negligenze. Lo denuncia in una nota l'Unione sindacale di base Roma e Lazio. "L'ospedale sulla carta è rimasto 'Covid free' fino al 6 novembre, giorno in cui è stato inserito negli ospedali Covid dalla Regione Lazio. Peccato che il reparto di pneumologia ordinaria sia stato trasformato in reparto di pneumologia Covid già a ottobre, come testimoniano alcuni documenti datati 29 ottobre in cui è scritto a chiare lettere 'Assegnato al reparto Covid'. Come se gli operatori e le operatrici sanitarie fossero pacchi da spostare da uno scaffale all'altro. A questo reparto Covid 'fantasma' sono stati destinati tutti i nuovi infermieri chiamati dalla graduatoria del Sant'Andrea, molti dei quali assunti a tempo determinato proprio per l'emergenza Covid. Firma del contratto e inizio turno lo stesso giorno". (segue) (Com)