Sanità: Usb Roma e Lazio, al San Giovanni nuovi assunti mandati senza formazione (2)

- "E la formazione necessaria per lavorare in un reparto ad alto rischio? Qualche slide inviata per mail giorni dopo l'inizio del servizio. La formazione per vestizione e vestizione funziona per passaparola. Insomma, sei fortunato se l'operatore arrivato prima di te ha avuto una buona formazione", continua l'Usb nella nota. "Non sarebbe stato meglio chiamare i nuovi assunti prima, in modo che fossero preparati a quello che stavano per affrontare? Nel frattempo il 6 novembre la Regione Lazio ha comunicato le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria. Allegata c'è la lista degli ospedali Covid-19. Finalmente c'è il San Giovanni con 75 posti totali. La preoccupazione degli infermieri è grande: c'era già una forte carenza di personale - raccontano - come si riuscirà allora a garantire quello necessario ai reparti Covid?" (segue) (Com)