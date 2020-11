Sanità: Usb Roma e Lazio, al San Giovanni nuovi assunti mandati senza formazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 ottobre la Regione Lazio aveva assicurato a Usb che la situazione era sotto controllo, spiega il sindacato. "Dopo undici giorni eccoci a denunciare le carenze di un altro dei grandi ospedali di Roma. Usb continua a monitorare la situazione, raccogliendo le denunce di operatori e operatrici, ma è certo che il quadro generale rimane inaccettabile, così come non è tollerabile che proprio negli ospedali la salute di tutti sia messa a rischio. Convinti, andiamo verso lo sciopero del comparto sanità proclamato da Usb il 25 novembre". (Com)