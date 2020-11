Libano: Unicef, nuovo rapporto a 100 giorni dall’esplosione di Beirut (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La risposta dell'Unicef negli ultimi 100 giorni è stata salvavita, rapida ed essenziale", ha dichiarato Mokuo. "Eppure, non possiamo riposare, e il nostro lavoro continua. Ricostruire Beirut e sollevare lo spirito del popolo libanese è un impegno a lungo termine. L'Unicef e i suoi partner hanno sostenuto migliaia di bambini e di famiglie colpite dall'esplosione, ma i bisogni rimangono acuti. Ringraziamo i nostri donatori - individui, governi, imprese - dal profondo del cuore. I loro sforzi e impegno ci aiutano a stare con i bambini, i giovani e le famiglie del Libano", ha concluso. L'Unicef ha ricevuto il 33 per cento dei 50 milioni di dollari necessari per rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Raggiungere un numero maggiore di bambini, giovani e famiglie richiederà un sostegno costante. Un aumento dei fondi consentirebbe all'Unicef di diventare ancora più efficace nell'affrontare alcune delle crescenti sfide di protezione dell'infanzia in tutto il Paese, tra cui il sostegno a un maggior numero di famiglie che non possono permettersi il costo dei servizi essenziali, il contributo alla ricostruzione di un maggior numero di scuole, il miglioramento dei sistemi idrici domestici nelle aree colpite e l'offerta di formazione e opportunità di lavoro a un maggior numero di giovani che lavorano alla ricostruzione della loro città. (Res)