Imprese: tedesca E.On conferma le previsioni per l'anno fiscale e mantiene solidi risultati operativi

- L'azienda tedesca del settore delle energie rinnovabili E.On ha conseguito nel terzo trimestre una buona performance operativa grazie alla ripresa più rapida del previsto dei mercati di riferimento. E' quanto riferisce un comunicato stampa diffuso oggi dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi ai primi nove mesi del 2020. E.On conferma anche le proprie previsioni sui risultati d'esercizio dell'anno in corso, ritenendo che non saranno impattati dalle attuali misure di confinamento in vigore negli Stati di maggior presenza. Come anticipato, nei primi nove mesi dell'anno l'Ebit rettificato è diminuito di circa 300 milioni di euro, attestandosi sui 2,7 miliardi di euro. L'utile netto è passato dai 1,3 miliardi di euro dello scorso anno a 1,1 miliardi di euro. Il calo è dovuto principalmente alle conseguenze della pandemia da Covid-19 e dal clima insolitamente caldo all'inizio dell'anno. A fronte dei solidi risultati, E.On conferma le proprie previsioni per i risultati finanziari annuali così come aggiornate a metà di quest'anno, tenendo conto degli effetti della pandemia. E.On mantiene quindi la previsione di un Ebit rettificato tra 3,6 e 3,8 miliardi di euro e un utile netto rettificato tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro a fine anno. (segue) (Com)