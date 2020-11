Imprese: tedesca E.On conferma le previsioni per l'anno fiscale e mantiene solidi risultati operativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo registrato una robusta performance operativa nell'esercizio corrente. I business delle reti energetiche e delle soluzioni per i clienti hanno ottenuto solidi risultati. Mettendo in atto azioni preventive e tempestive, siamo stati in grado di limitare gli effetti della pandemia. Le conseguenze sono state quindi lievi e il nostro modello di business ha dato prova di una grande resilienza. Questo ci rende fiduciosi nel confermare pienamente sia i nostri obiettivi a medio termine sia la politica sui dividendi" ha commentato Cfo Marc Spieker. Nel terzo trimestre, E.On ha concluso con successo l'acquisizione di innogy, incamerando circa 2,5 milioni di clienti. E.On si aspetta di ricavare dalle sinergie derivanti dall'operazione circa 740 milioni di euro dal 2022 in avanti e circa 780 milioni di euro dal 2024 in avanti. Dei 750 miliardi di finanziamenti complessivi che l'Unione europea metterà a disposizione per la ripresa economica, circa 60 miliardi di euro sono destinati a misure climatiche nei mercati di riferimento di E.On. Ciò potrebbe creare opportunità di crescita e potenziali profitti futuri per il gruppo. (Com)