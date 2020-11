Covid: Coldiretti, 1 italiano su 2 in zone ad alto rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure più restrittive colpiscono oltre 1 italiano su 2 (56 per cento) che risiede in zone a massimo ed elevato rischio dove si registrano gli indici peggiori per quanto riguarda l’andamento dei contagi. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’impatto delle nuova mappa della pandemia. Nelle regioni rosse – sottolinea la Coldiretti - sono state messe in "lockdown" 16,9 milioni di persone alle quali se ne aggiungono 16,8 che vivono nelle aree arancioni per un totale di 33,7 milioni di persone sottoposte a restrizioni su spostamenti, orari e attività commerciali e produttive. La mappa delle zone rosse – continua la Coldiretti - vede la Lombardia che con 10,1 milioni di abitanti, il Piemonte con 4,3 milioni, la Calabria con1,9 milioni, la provincia di Bolzano con mezzo milione e la Valle d’Aosta con 125mila. Aree alle quali adesso si aggiungono la Sicilia con 4,9 milioni di abitanti, la Puglia con 4 milioni, la Toscana con 3,7 milioni, la Liguria con 1,5 milioni, l’Abruzzo con 1,3 milioni, l’Umbria con 900mila abitanti e la Basilicata con mezzo milione. (segue) (Com)