Energia: Petroineos pianifica riduzione unico impianto di raffinazione petrolio in Scozia

- La compagnia petrolifera Petroineos ha annunciato la riduzione delle attività dell'unico impianto di raffinazione in Scozia, mettendo a rischio fino a 200 posti di lavoro. L'impianto produce il 70 per cento dei carburanti consumati in Scozia, e fornisce anche in parte l'Irlanda del Nord e il nord dell'Inghilterra. La riduzione delle attività dell'impianto di Grangemouth, secondo il "Financial Times", sarebbe motivata principalmente dalla riduzione della domanda di carburanti causata dalla pandemia da coronavirus. L'impianto, acquistato nel 2005 con una joint-venture da Ineos Group e dalla compagnia finanziata dallo Stato cinese PetroChina, è stato per lungo tempo visto come "suscettibile" di tagli al personale e alle attività, data la sua lunga età operazionale. Le prime operazioni di raffinazione infatti sono iniziate nel 1919, e l'impianto è stato per decenni di proprietà di Bp. (Rel)