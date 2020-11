Francia: Colizza (Inserm), mantenere scuole aperte durante serrata è gestibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia mantenere le scuole aperte durante la serrata attualmente in vigore per frenare l'epidemia di coronavirus "è un'operazione gestibile a livello epidemiologico". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Vittoria Colizza, direttrice di ricerca all'Istituto nazionale della sanità e della ricerca medica (Inserm) di Parigi. "È un compromesso tra il rischio di circolazione del virus e le sfide educative ed economiche. Successivamente, se fosse necessario applicare delle restrizioni supplementari, bisognerà puntare ai licei perché sono gli istituti scolastici dove l'epidemia può propagarsi più velocemente", ha detto Colizza. "Abbiamo pubblicato l'8 novembre i possibili scenari per il ritorno della quarantena mirata sulle cinque regioni con il più forte tasso di ricoveri da Covid per abitante – ha proseguito la specialista –. I risultati indicano che tenendo tutte le scuole aperte, le statistiche di ammissione all'ospedale si degraderebbero tra il 20 e il 30 per cento rispetto a uno scenario di chiusura totale".(Frp)