Elezioni Usa: impiegato postale Pennsylvania nega di aver ritrattato le accuse di brogli (2)

- Secondo un legale dell’uomo, investigatori federali hanno “estorto” ad Hopkins una ritrattazione delle sue dichiarazioni iniziali, spingendolo a firmare in assenza di un avvocato un nuovo affidavit nel corso di un interrogatorio nel quale non gli è stata concessa la presenza di un consulente legale. Durante l’interrogatorio, però, Hopkins avrebbe indossato una cimice fornitagli da Project Veritas, proprio per testimoniare la presunta irregolarità dell’interrogatorio. Hopkins aveva firmato una dichiarazione giurata che attestava le sue affermazioni, e le sue affermazioni erano state ampiamente riprese dai Repubblicani, e incluse in una lettera del senatore Lindsey Graham al dipartimento di Giustizia, che invitava ad aprire un'indagine federale. Il procuratore generale William Barr, con una mossa controversa, ha successivamente dato il via libera ai procuratori per indagare su accuse credibili di irregolarità e frodi elettorali. (Nys)