Libano: a settembre prezzi al consumo in aumento del 131 per cento su base annuale

- La direzione centrale di Statistica della presidenza del governo del Libanoha annunciato che nel mese di settembre 2020 l’indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 131,05 per cento su base annuale, rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna". Rispetto ad agosto 2020, invece, l’aumento è stato pari al 5,34 per cento rispetto ad agosto. Fra le province del Libano, ha registrato l’inflazione più significativa è il governatorato del Sud, a circa il 6,24 per cento. (Res)