Marocco: in costruzione il più grande impianto di dissalazione dell'acqua in Africa

- Il Marocco ha avviato la realizzazione della più grande stazione, su scala continentale, di dissalazione dell'acqua di mare a Casablanca. In risposta a una domanda sulle "misure adottate per affrontare la scarsità d'acqua", posta dai gruppi di opposizione alla Camera dei consiglieri (Senato) di Rabat, il ministro delle Attrezzature, dei trasporti, della logistica e dell'acqua del Marocco, Abdelkader Amara, ha affermato che sono state avviate le procedure per la costruzione della struttura di Casablanca, che avrà una capacità di trattamento di circa 300 milioni di metri cubi di acqua, una stazione è destinata ad essere “la più grande del continente”, sottolinea l’agenzia di stampa nazionale “Map”. (Mar)