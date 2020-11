Iraq: il parlamento oggi vota la legge sui prestiti, possibile sblocco pagamento stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell’Iraq dovrebbe, nella sessione di oggi, votare il progetto di legge sui prestiti, presentato dal governo di Mustafa al Kadhimi per assicurare il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, bloccato da settimane a causa di una grave crisi di liquidità. Lo riferisce il quotidiano iracheno "Al Sabah". Nel frattempo la commissione Finanze dell'assemblea legislativa ha confermato che non sarà possibile far passare la legge secondo le richieste del governo, ovvero per 41 mila o 31 mila miliardi di dinari iracheni (rispettivamente 29,07 e 21,98 miliardi di euro), ma la commissione è orientata a optare per circa 11 mila miliardi di dinari (7,8 miliardi di euro). La legge dovrebbe dunque essere approvata, ma per una somma inferiore a quella richiesta dall’esecutivo. (Res)