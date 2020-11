Campidoglio: attivo appalto da 1 milione di euro per le aree gioco di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i primi lavori relativi all'appalto da 1 milione di euro per la riqualificazione delle aree ludiche nei parchi e nei giardini di Roma. Le ditte incaricate sono operative nel parco dell'Ex-Snia Viscosa, in via Prenestina, dove stanno preparando le pavimentazioni su cui poggeranno i nuovi giochi: una struttura complessa a 2 torri, 2 altalene, 2 giochi a molla e 1 bilico. Un altro cantiere è stato inaugurato a Villa Leopardi, su via Nomentana. Qui verrà sostituita la pavimentazione anti-trauma che si trova sotto alcuni giochi, saranno inserite 2 altalene nuove e alcuni giochi verranno spostati, sempre all'interno dell'area ludica, in una posizione più sicura. Lo rende noto il Campidoglio. (segue) (Com)