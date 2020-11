Campidoglio: attivo appalto da 1 milione di euro per le aree gioco di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo nuovo appalto si aggiunge ad altri investimenti effettuati in precedenza dall'Amministrazione capitolina per la riqualificazione delle aree ludiche di Roma. Questi fondi verranno utilizzati in tutti i Municipi di Roma per acquistare nuovi giochi e sostituire o riparare quelli danneggiati. Le squadre incaricate di queste operazioni saranno coordinate dai tecnici dell'Ufficio Aree ludiche del Servizio Giardini di Roma Capitale che, ogni giorno, si occupa della manutenzione ordinaria degli spazi dedicati ai più piccoli. (segue) (Com)