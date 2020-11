Campidoglio: attivo appalto da 1 milione di euro per le aree gioco di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo portando avanti un ampio programma di messa in sicurezza, recupero e restyling delle aree gioco sulla base del monitoraggio svolto nel 2017, delle valutazioni dei tecnici e delle segnalazioni ricevute dai cittadini. Attualmente stiamo intervenendo con la sostituzione della pavimentazione antitrauma e con una costante manutenzione effettuata dagli operatori dipartimentali. Parallelamente è in corso la gara relativa all'Accordo Quadro da 3 milioni che prevede interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione di almeno 72 aree gioco", ha aggiunto nella nota l'assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini. Nell'ultimo anno sono stati 353 gli interventi di manutenzione realizzati nelle 500 aree ludiche curate dal Dipartimento Tutela Ambientale. Sono stati inoltre installati 85 giochi inclusivi dedicati ai bambini con disabilità per facilitare l'integrazione sociale ed educare alla solidarietà e al rispetto dell'altro. (Com)