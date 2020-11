Arabia Saudita: Consiglio superiore ulema, Fratelli musulmani organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore degli ulema, principale organo religioso dell’Arabia Saudita, ha affermato che la Fratellanza musulmana “è un’organizzazione terroristica” che non rappresenta i veri valori dell’Islam, ma persegue “i suoi scopi partigiani” che contraddicono la religione autentica e seminano discordia, violenza e terrore. Lo riporta una dichiarazione rilasciata ieri dal Consiglio, riportata dall'agenzia di stampa saudita "Spa". Nella dichiarazione il Consiglio invita anche a “guardarsi” dalla Fratellanza, e a non aderire o simpatizzare con essa. I Fratelli musulmani, organizzazione sociale e politica fondata in Egitto da Hassan al Banna nel 1928 e che conta ancora oggi milioni di sostenitori, sono uno dei più antichi e influenti gruppi islamisti del Medio Oriente. (Res)