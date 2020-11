Iraq: Francia dona 1 milione di euro per progetto Onu su elezioni irachene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha fornito un contributo di 1 milione di euro a un progetto a guida Onu per sostenere l’Alta commissione elettorale indipendente dell’Iraq, in vista delle prossime elezioni legislative (che avranno luogo nel giugno 2021). Lo ha riferito ieri la Missione di assistenza dell’Onu in Iraq (Unami), secondo cui la donazione aiuterà l’Onu a fornire consulenza e assistenza tecnica in fase di svolgimento della consultazione elettorale. Il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, ha dichiarato di aver richiesto l’invio di osservatori stranieri dai Paesi europei, allo scopo di evitare brogli e “creare fiducia” fra elettori e partiti. (Res)