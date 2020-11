Spagna: ministero Lavoro propone sovvenzioni per contratti fissi a partire da 4 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per porre un argine alla precarietà cronica del mercato del lavoro spagnolo, il ministero del Lavoro ha avviato ieri con le parti sociali una nuova regolamentazione delle politiche di impiego che includono nuovi incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato e la creazione di nuovi impieghi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias" il nuovo regolamento si rivolge prevalentemente a tre gruppi: i disoccupati registrati presso i Servizi pubblici per l'impiego, gli occupati che sono anche registrati come persone in cerca di lavoro per migliorare o mantenere la loro posizione e i giovani che hanno aderito Sistema nazionale di Garanzia Giovani. Gli incentivi statali e regionali partono da 4 mila euro a condizione che i contratti siano stipulati con: beneficiari del reddito minimo di base, persone con disabilità; rimpatriati dall'estero, donne in settori prevalentemente maschili o donne senza impiego da più di 24 mesi dopo il parto o un'adozione; persone di oltre i 45 anni e qualsiasi altro gruppo determinato dalle comunità. (segue) (Spm)