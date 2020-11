Spagna: ministero Lavoro propone sovvenzioni per contratti fissi a partire da 4 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incentivo può arrivare sino a 7 mila euro nel caso di persone a rischio di inserimento oltre i 45 anni che sono disoccupati di lungo periodo e può arrivare a 7.500 per donne con disabilità di età superiore ai 45 anni. Analogamente, la trasformazione dei contratti a tempo determinato, compresi i contratti di formazione, in contratti a tempo indeterminato sarà sovvenzionata con un importo di riferimento fino a 4 mila euro (5.500 euro in caso di disabilità). Il testo prevede che tali importi potranno essere modificati o aggiornati con decreto ministeriale ed eventualmente integrati dalle autorità pubbliche locali competenti. Se l'orario di lavoro della persona assunta è inferiore al tempo pieno, gli incentivi saranno ridotti proporzionalmente. (Spm)