Marocco: tasso di riproduzione coronavirus ha raggiunto 1,22 per cento

- Il tasso di riproduzione del Covid-19 ha raggiunto l'1,22 per cento a livello nazionale. Lo ha detto il coordinatore del Centro nazionale per le operazioni di emergenza della sanità pubblica presso il ministero della Salute di Rabat, Mouad Mrabet. Nella sua presentazione del rapporto bimestrale sulla situazione epidemiologica, Mrabet ha sottolineato che “lo sviluppo del tasso di riproduzione è spiegato dal significativo aumento del numero di casi di contagio da Covid-19 a livello nazionale, poiché registriamo cifre da record ogni giorno, con un tasso di incidenza cumulativo di 715,8 per 100.000 abitanti", ha detto Mrabet, citato dall’agenzia di stampa “Map”. (segue) (Mar)