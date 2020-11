Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Dadone, Di Maio, De Micheli e Spadafora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 11 novembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a interrogazioni - rivolte al ministro della Salute - sui ritardi nella predisposizione e attuazione del piano anti-Covid della regione Calabria e iniziative volte a garantire una figura commissariale competente e super partes (Molinari – Lega); sull'inadeguatezza della gestione commissariale della sanità calabrese e iniziative volte alla revoca dell'attuale commissario ad acta in vista della nomina di una personalità competente ed autorevole (Cannizzaro – FI). La ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a disciplinare modalità e garanzie di svolgimento del lavoro agile, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione (Bologna – Misto-Pp-Ap-Psi). (segue) (Com)