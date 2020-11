Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Dadone, Di Maio, De Micheli e Spadafora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a scongiurare la guerra civile in Etiopia e a tutelare le aziende italiane operanti sul relativo territorio (Quartapelle Procopio – PD); sulle iniziative volte a contenere l'espansionismo turco, anche in relazione al rispetto del Trattato di Montego Bay con riguardo alle zone economiche esclusive (Migliore – Iv); sulle iniziative volte ad accrescere la sicurezza delle frontiere europee, rafforzando la cooperazione antiterrorismo e il contrasto alla diffusione in rete di contenuti di matrice terroristica (Suriano – M5s). La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a limitare l'incremento annuo delle tariffe autostradali prospettato nel piano economico-finanziario predisposto da Autostrade per l'Italia (Fassina – LeU). Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponde a una interrogazione sulle ragioni della sospensione generalizzata delle attività sportive disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (Lollobrigida – FdI). Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)