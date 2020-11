Banche: Unicredit cede a Illimity portafoglio crediti Utp da 153 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit annuncia in data odierna un accordo con Illimity Bank S.p.A. ("Illimity") per la cessione pro-soluto di un portafoglio di unlikely to pay derivanti da contratti verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio - si legge in una nota - comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva di circa 153 milioni di euro. L'impatto della cessione è già stato recepito nel bilancio del terzo trimestre 2020. La cessione costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. (Com)