Egitto: ministro Istruzione Shawky, studenti senza mascherina non entrano a scuola

- Il ministro dell'Istruzione dell’Egitto, Tariq Shawky, ha smentito di aver imposto multe agli studenti per non aver indossato la mascherina protettiva. In un intervento al programma “On My Responsibility” in onda sul canale televisivo egiziano “Echo Al Balad”, Shawky ha spiegato i dettagli della gestione delle misure precauzionali contro il coronavirus nelle scuole egiziane, sottolineando che l'insegnante ha l'obbligo di indossare la mascherina. Chi ha più di 12 anni deve indossare la mascherina: un caso contrario, viene dato un avvertiment, poi si ottiene un impegno da parte del genitore e la terza volta che lo studente viene trovato senza gli viene vietato di entrare a scuola. Il ministero della Salute dell’Egitto ha annunciato 232 nuovi casi (+11) di coronavirus, con 14 morti (+2) e 101 guariti (+3) nelle ultime 24 ore. Secondo il consigliere del ministro della Salute, Khaled Mujahid, nel Paese delle piramidi sono stati registrati 109.654 casi, inclusi 100.540 guarigioni e 6.394 morti, con 2.720 casi attivi (+117 rispetto a ieri). (Cae)