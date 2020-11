Terrorismo: Salvini, "Lamorgese aggrappata alla poltrona, dopo fatti Nizza tagliata fuori da Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre perfino la Lamorgese si accorge che ci sono troppi clandestini ma non si dimette (30.612 arrivi nel 2020 contro i 9.944 di un anno fa, con 3.409 sbarchi nei primi dieci giorni di novembre rispetto ai 1.232 di tutto il mese del 2019), in Europa l’Italia non viene nemmeno invitata al vertice internazionale contro il terrorismo dove Francia e Germania dettano la linea. Una scelta significativa, dopo i fatti di Nizza causati da un clandestino arrivato a Lampedusa su un barcone. Altro che buoni rapporti con l’Europa: questo governo si conferma incapace, pericoloso e senza credibilità. Conte e Lamorgese restano aggrappati alla poltrona ma ci pensano Merkel e Macron a tagliarli fuori". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)