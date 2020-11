Cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh, colloqui tra Russia e Turchia per controllare la tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha discusso in una conversazione telefonica con l'omologo turco, Hulusi Akar, in merito agli sviluppi della situazione nel Nagorno-Karabakh. E' quanto ha riferito in tarda serata il ministero della Difesa della Federazione Russa. Come reso noto ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la partecipazione turca al processo di pace in Nagorno-Kharabak sarà garantita dall'accesso di specialisti di Ankara a un centro per il controllo del cessate il fuoco che avrà sede a Baku.Intanto prosegue il trasferimento delle forze di pace russe nell'area di competenza della missione. In totale, la Russia ha inviato 1.960 militari nella regione che dovranno pattugliare oltre 250 chilometri di territorio - fra la linea di contatto e il corridoio di Lachin, che collega l'Armenia al Nagorno-Karabakh - e dovranno installare dei posti di osservazione e monitoraggio per garantire il rispetto del cessate il fuoco. Il 9 novembre Russia, Armenia e Azerbaigian hanno siglato l'accordo di cessazione delle ostilità che prevede, fra i vari punti, l'invio dei peacekeeper russi. Il nucleo del contingente russo sarà la 15ma brigata separata di fucilieri motorizzati del Distretto militare centrale.Nella pomeriggio di ieri il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha evidenziato che le autorità dell'Armenia hanno deciso di fermare "tempestivamente" il conflitto nel Nagorno-Karabakh, onde evitare danni peggiori per il Paese. "Sono responsabile di questa situazione e la sopporterò. Questo è un grande fallimento per noi, una grande catastrofe, un grande lutto per le vite perdute, ma credo che l'Armenia e l'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) debbano rafforzarsi. So che altre soluzioni erano semplicemente impossibili prima. Se il documento non fosse stato firmato ora, la situazione sarebbe stata anche peggiore. È necessario registrare che siamo caduti, ma non siamo scivolati nell'abisso. Abbiamo deciso di fermarci in tempo, altrimenti le nostre condizioni sarebbero molto peggiori. Le lezioni vanno apprese, questo può aiutare lo sviluppo futuro del nostro Paese", ha detto Pashinyan all'emittente russa "Rossiya 1". (Res)