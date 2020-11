Trasporto aereo: Air Arabia in perdita nel terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air Arabia, maggiore compagnia aerea a basso costo di Medio Oriente e Nord Africa, ha registrato nel terzo trimestre 2020 una perdita derivante dalla pandemia di Covid-19. In particolare, ha riferito la compagnia nel corso di una presentazione agli investitori, alla fine di settembre il vettore segnalava perdite nette per 44 milioni di dirham emiratini (10,1 milioni di euro), a fronte di un profitto di 471 milioni di dirham (108,4 milioni di euro) nello stesso periodo del 2019. Secondo la società, riferisce il quotidiano emiratino "The National", la perdita è stata “un risultato diretto” della Covid-19, che ha depresso la domanda di viaggi e duramente colpito l’industria dell’aviazione globale. La compagnia ha registrato, inoltre, nel trimestre un ricavo totale di 294 milioni di dirham (67,6 milioni di euro), in netto calo rispetto ai 1,44 miliardi (331,5 milioni di euro) del terzo trimestre 2019. (Res)